Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya gelerek Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı vesilesiyle Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel