Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Ankara'da görüştü
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya gelerek Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı vesilesiyle Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
