Dışişleri Bakanı Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı makamında kabul etti. Ziyaret, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı makamında kabul etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı makamında ziyaret etti. Nazik kabulleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunarız."
Kaynak: ANKA