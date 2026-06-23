Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı makamında kabul etti. Ziyaret, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı makamında kabul etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı makamında ziyaret etti. Nazik kabulleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunarız."

Kaynak: ANKA
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çağrısı sonrası beklenen tarihi verdi
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor: Tam 17 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 17 veda birden
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Sergen Yalçın, ''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi

''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi