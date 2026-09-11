Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır’da

(DİYARBAKIR) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Hakan Fidan'a Diyarbakır'daki programına AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 milletvekili eşlik ediyor.

Fidan ve beraberindeki milletvekilleri, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun da katılımıyla Ulu Camii'de cuma namazını kıldı. Namazın ardından cami önünde vatandaşların çay daveti üzerine Fidan, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlar, Fidan'a yoğun ilgi gösterdi.

Fidan, esnaf ziyaretinin ardından Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'na geçen Fidan, burada basın toplantısı düzenledi. Fidan'ın Diyarbakır programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Hakan Fidan'ın ziyareti nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: ANKA