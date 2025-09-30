Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ortadoğu İle İlgili Telefon Görüşmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile, Donald Trump'ın açıkladığı Gazze ateşkes planı hakkında telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Ferhan, Al Sani ve Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisi açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
