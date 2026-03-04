Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada'nın Dışişleri Bakanları ile telefon üzerinden görüşerek, bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
