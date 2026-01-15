Bakan Fidan, Arap Mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel