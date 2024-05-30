Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.