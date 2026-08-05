Haberler

Fidan, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Fidan, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar toplantısı öncesinde başkent Amman'da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. İkili görüşmede, bölgesel gelişmeler ve Kudüs'ün statüsüne ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılmak üzere gittiği Amman'da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
28 bölümdür bu anı bekliyordu! Kazandığı para şaşırttı

28 bölümdür bu anı bekliyordu! Kazandığı para şaşırttı

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu

Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu
Kahreden ölüm! Feci şekilde can verdi

Kahreden ölüm! Feci şekilde can verdi
Sosyal medya kavgası can aldı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medya kavgası can aldı! Dehşet anları kamerada
Ece Erken'in paylaşımı tepki çekti! Oğlu 'anne' deyince verdiği tepkiye bakın

Ece'ye bak sen! "Anne" diye seslenen oğluna bakın nasıl tepki verdi