Fidan, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar toplantısı öncesinde başkent Amman'da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. İkili görüşmede, bölgesel gelişmeler ve Kudüs'ün statüsüne ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılmak üzere gittiği Amman'da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA