Dışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye, Suriye'nin Yeniden İnşa Edildiği Bugünlerde de Kardeşlerinin Yanındadır"

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü'nün birinci yılını kutladı. Fidan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Türkiye, Suriye'nin yeniden inşa edildiği bugünlerde de kardeşlerinin yanındadır" ifadesini kullandı.

Hakan Fidan'ın, 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü'nün birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

"Suriye halkının Hürriyet Günü olarak idrak ettiği 8 Aralık zaferinin birinci yıl dönümü kutlu olsun!

Suriyeli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesi verirken yaşadığı acıları, her türlü baskıya rağmen sergiledikleri onurlu duruşu asla unutmuyoruz.

O karanlık günlerde kaybettiklerimizin anısını ve şehit olan kardeşlerimizin hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Suriye halkı, 14 yıl boyunca, zulmün karanlığına karşı insan onurunu koruyan bir ışık yaktı.

Türkiye olarak bize düşen bu ışığın sönmemesi için yardım etmek, gerektiğinde evimizi ve ekmeğimizi paylaşmaktı. Bu onurlu mücadelenin yüküne omuz vermekten şeref duyduk. Geriye dönüp baktığımızda, tarihin doğru tarafında durduğumuzu görüyor, mazlumdan ve haklıdan yana olmanın gururunu yaşıyoruz. Yıkık şehirlerin sessizliği, savaşın kaybettirdikleri ve yerinden edilen insanların gözyaşları bu coğrafyanın kaderi değildir. Nitekim, Suriye hükümeti yıllar süren yıkımın yaralarını hızla sarmak için takdiri hak eden yeni bir mücadeleye girişmiştir. Yarınlarına sahip çıkmak için kararlılıkla mücadele eden Suriye halkının iradesiyle, çok daha güzel günlerin Suriyeli kardeşlerimizi beklediğine yürekten inanıyorum.

Türkiye, Suriye'nin yeniden inşa edildiği bugünlerde de kardeşlerinin yanındadır.

Zulme karşı direnenlerin, toprağı uğruna bedel ödeyenlerin, evsiz kalanların, sevdiklerini kaybedenlerin hatırasını saygıyla anıyorum. Allah, isimli isimsiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin ve gönlümüzde müstesna bir yere sahip olan Şam-ı Şerif'i yeniden huzur ve selametle buluştursun."