Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile bir araya geldi. Görüşme, R4 ve İtalya'nın da katılacağı R4+E3 (Almanya, İngiltere, Fransa) toplantıları kapsamında gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve İtalya'nın da katılacağı R4+E3 (Almanya, İngiltere, Fransa) toplantıları kapsamında İstanbul'da Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA