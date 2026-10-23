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Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü Haber Videosunu İzle
Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile bir araya geldi. Görüşme, R4 ve İtalya'nın da katılacağı R4+E3 (Almanya, İngiltere, Fransa) toplantıları kapsamında gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve İtalya'nın da katılacağı R4+E3 (Almanya, İngiltere, Fransa) toplantıları kapsamında İstanbul'da Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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