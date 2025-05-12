Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.

BAKAN FİDAN İLK KEZ KONUŞTU

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelişmeyle ilgili ilk kez konuştu. Bakan Fidan "PKK'nın kararı tarihi ve önemli. Atılması gereken adımlar var, yakından takip edeceğiz. Karar samimi şekilde uygulanırsa herkese hayırlı olur. Milletim adına önemli bir adım.

"HERKES İÇİN HAYIRLI BİR KARAR OLACAK"

Türkiye'de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, refah alanının daha da genişlemesi; Türkiye'den taşıp bölgemizdeki diğer halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz. Ben bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde gerçekten geleceğimiz için, vatandaşlarımız için, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum.

Bu konuda sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı olmuştu, Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi olmuştu, DEM'in ortaya koyduğu çalışma var. Tabi ki bu tarihi sorumlulukta biz bu ülkenin evlatları olarak, biz kendi sorunumuzu kendi aklımızla, kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA ORTAK BASIN TOPLANTISI

Ankara'da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna hattında Putin'in önerisiyle gelen gelişmelere yönelik soruyu da yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BUNU DEFALARCA KEZ DİLE GETİRDİ"

Bakan Fidan "Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşta en başından itibaren bizim perspektifimiz ortada. Cumhurbaşkanımız bunu defalarca kez dile getirdi. Türkiye, bütün kurumlarıyla üzerine düşen rolü yerine getirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın geçen hafta yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Trump ile, Macron ile ve Putin ile telefonda görüştü.

"BİR AN ÖNCE ATEŞKESİ BAŞLATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Sayın Putin'in teklifi ve Sayın Trump'ın teşviki ve Sayın Zelenskiy'nin başka bir teklifi oldu. Bunların merkezinde Türkiye'nin olması ayrı bir önem. Bölgemizde barış ve istikrarın olması bizim için ayrı bir önem. Önümüzdeki günlerde tarafların bir uzlaşma etrafında bir araya geleceklerini düşünüyorum. Her iki tarafın ABD'nin desteğini yanına alma çabası var. Bir an önce ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.