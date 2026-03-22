Dışişleri Bakanı Fidan, Katar, Suudi Arabistan ve Pakistanlı yetkililerle telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmeleri yaparak savaşı sona erdirmek için yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirilmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani, Bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle görüşmelerinde "savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmalar" değerlendirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz