Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Zirvesi'nde ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel