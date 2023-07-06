Dışişleri Bakanı Fidan: "(Nato'ya üyelik için) Müstakbel müttefiklerin Türkiye'ye askeri malzeme ihracatında yaptırım ve kısıtlama uygulamamaları...
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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Nato'ya üyelik için) Müstakbel müttefiklerin Türkiye'ye askeri malzeme ihracatında yaptırım ve kısıtlama uygulamamaları gerek."
Dışişleri Bakanı Fidan: "( Nato'ya üyelik için) Müstakbel müttefiklerin Türkiye'ye askeri malzeme ihracatında yaptırım ve kısıtlama uygulamamaları gerek."
Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel