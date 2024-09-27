Dışişleri Bakanı Fidan, Malta Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg ile bir araya geldi. Diplomasi trafiğini sürdüren Fidan, New York'taki Türkevi'nde görüşme gerçekleştirdi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, New York şehrindeki Türkevi'nde Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg ile bir araya geldi.