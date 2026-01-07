Haberler

Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile bir araya geldi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile Ankara'da bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve mevkidaşı Mohamad bin Hasan ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

