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Bakan Fidan, Libya İçişleri Bakanı ile Ankara'da Görüştü

Bakan Fidan, Libya İçişleri Bakanı ile Ankara'da Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile Ankara'da bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile Ankara'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Ankara'da Libya İçişleri Bakanı Trablusi ile görüştü.

Kaynak: AA
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