Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'da

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'daki temaslarını tamamlayarak Libya'ya geçti. Fidan, Libya'da yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'da

TRABLUS - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'daki temaslarını tamamlayarak Libya'ya geçti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta ziyaretini tamamladı. Bakan Fidan Türkiye saatiyle 12.20'de Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Fidan, gün içerisinde Libya'da yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak.

"Libya'da Doğu ve batı arasındaki mevcut bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini istemiyoruz"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, dün Valetta'da Maltalı mevkidaşı Ian Borg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trablus'u ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Fidan, Türkiye'nin Libya'da tekrar bir çatışma yaşanmaması için yapıcı bir politika izlemeyi sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Libya'nın sorunlarını diyalogla çözmesini istiyoruz. Doğu ve batı arasındaki mevcut cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini istemiyoruz. Belli bir süreç içerisinde ve diyalog yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde barışçıl bir yöntemle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yoldaki çalışmalarımız devam ediyor" demişti.

Fidan'ın Trablus'taki temaslarını tamamlamasının ardından gece saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tripoli Malta Libya Diplomasi Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 9. Bölüm CANLI izleme linki! Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek 1 hangi şehirde, ne zaman çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları ve Düğün Dernek filmi konusu Düğün Dernek oyuncuları kimler? Düğün Dernek konusu nedir? Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim? Düğün Dernek filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek özeti! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon Netflix'e ne zaman gelir, çıkış tarihi belli oldu mu? Survivor Sema Aydemir neden Dominik'e gitti? Acil görev emri nedir? Büyük Beyaz oyuncuları kim? Büyük Beyaz konusu, oyuncuları ve Bücür özeti! Büyük Beyaz konusu nedir? Kanal D Büyük Beyaz filmi oyuncuları! Büyük Beyaz nerede, ne zaman çekildi, hangi ülkenin filmi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 147. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor - Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Alper Gezeravcı uzaydan döndü mü? Ne zaman, hangi gün dönecek? Başak Demirtaş neden aday olmadı, adaylıktan neden çekildi? 8 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title