Hakan Fidan, Katar ve Azerbaycanlı Mevkidaşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki mevcut durum ve son gelişmeler değerlendirildi. Bakanlar ayrıca Türkiye'ye yönelen füze tehdidine karşı dayanışma ve destek mesajlarını iletti.

Kaynak: ANKA