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Bakan Fidan, Kahire'de Libya Gündemli Toplantıya Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Kahire'de Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı dörtlü toplantıya katıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Kahire'de düzenlenen ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı dörtlü toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında bugün Kahire'de düzenlenen ve Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, toplantıda Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve ABD Başkanı'nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi.

Kahire'de gerçekleştirilen toplantıda, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve güncel konular ele alındı.

Kaynak: ANKA
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