Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere ile İkili İlişkiler ve Savaş Konularını Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Lammy telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel konular da ele alındı.