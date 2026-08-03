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Fidan ve Miliband Telefon Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ı telefonda yeni görevinden dolayı tebrik ederek, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ı telefonda yeni görevinden dolayı tebrik ederek, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İngiliz mevkidaşı Miliband ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, mevkidaşı Miliband'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirilerek, bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: AA
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