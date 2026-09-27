Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'ın BAE ziyaretinde stratejik konsey hazırlıkları ele alınacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan'ın BAE ziyaretinde stratejik konsey hazırlıkları ele alınacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, Türkiye ile BAE arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar ele alınacak.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.  Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni son olarak 20 Mart'ta ziyaret etmişti. Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıkları gözden geçirilecek.

Türkiye'nin, Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek olan Fidan, bölgeye dışarıdan müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına, bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edecek.

Fidan, Hürmüz ve Babülmendep Boğazları'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetini vurgulayacak, barış ve istikrara kavuşmuş, birleşik bir Yemen'in, Orta Doğu'nun güvenliği bakımından da kritik önemde olduğunu dile getirecek.

Gazze'de vakit kaybedilmeksizin Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini ifade edecek Bakan Fidan, bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in saldırıları karşısında, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin korunması ve kalıcı hale getirilmesini teminen, uluslararası toplumun kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini vurgulayacak.

Kaynak: ANKA
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

Dün gece neler oldu neler! İzleyemeyenler bin pişman
Geçen hafta zirvedeydi! Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri sert düştü

Geçen hafta zirvedeydi! Reytingleri sert düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Gençleşmek için Vietnam’a gitti, sonuç Türk uzmanların tepkisini çekti

Gençleşmek için Vietnam'a gitti! Son görüntüsü Türk uzmanları kızdırdı
Milyon dolarlık düğün! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Trump'ın eski avukatıyla evlendi

Süper Lig ekibinin Türk yöneticisi Trump'ın avukatıyla evlendi
Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Manisa'da 11 yıllık cinayet bir ayna çerçevesiyle çözüldü! Meral Babacan dosyasında tutuklama

11 yıl sonra gelen tutuklama! Olay yerindeki o parça ele verdi
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha çözüldü!
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama