Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kıbrıs'ın 42. Yılına Mesaj

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümünde, Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil ve sürdürülebilir bir çözümle mümkün olabileceğini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak adanın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir" dedi.

Fidan, KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Fidan, X hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklerinin büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. yıl dönümü kutlu olsun.

Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak adanın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir. Çözüm, adadaki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir.

Ana vatan ve garantör Türkiye olarak her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti

1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den gidiyor

Fener'de son bir ayı!
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.