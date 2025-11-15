Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kıbrıs'ın 42. Yılına Mesaj

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak adanın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir" dedi.

Fidan, KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Fidan, X hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklerinin büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. yıl dönümü kutlu olsun.

Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak adanın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir. Çözüm, adadaki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir.

Ana vatan ve garantör Türkiye olarak her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."