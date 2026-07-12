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Dışişleri Bakanı Fidan'dan eski Katar Emiri için taziye mesajı Açıklaması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 74 yaşında vefat eden Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için taziye mesajı yayımladı. Fidan, merhumun Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi ve bölgesel barış çabalarını minnetle anacaklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından 74 yaşında hayatını kaybeden Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Katar'ın eski Emiri ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı bizi derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

Merhum Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğu belirtilen paylaşımda, "Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölgesel ve küresel barış ile istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız. Ailesine ve Katar halkına en içten taziyelerimizi sunar, ekselansları eski Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'ye Allah'tan rahmet dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Katar Emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye devretmişti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
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