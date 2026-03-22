Fidan, Katar'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Diledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun."