Fidan, Katar'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Diledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.
Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun."
Kaynak: AA / Can Efesoy