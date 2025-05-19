Dışişleri Bakanı Fidan'dan, hayatını kaybeden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi için taziye mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan'dan, hayatını kaybeden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi için taziye mesajı Açıklaması
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Malta'da devletimizi temsil etmekte olan Büyükelçi Erdeniz Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Malta'da devletimizi temsil etmekte olan Büyükelçi Erdeniz Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Şen'in insani vasıfları ve çalışkanlığıyla Dışişleri Bakanlığının her kademesinde sevilen, muhataplarının saygı duyduğu bir diplomat olduğunu belirtti.

"Malta'da devletimizi temsil etmekte olan Büyükelçi Erdeniz Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullanan Fidan, Şen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Dışişleri Bakanlığı camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Şen, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da 50 yaşında hayatını kaybetti.

Büyükelçi Şen'in öz geçmişi

Ankara'da 12 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen Büyükelçi Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl girdiği Dışişleri Bakanlığının farklı birimlerinde görev yaptı.

Bakanlığın merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şen, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık makamında da çeşitli görevlerde bulundu.

Yurt dışında Türkiye'nin Bahreyn, Roma ve Washington Büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlenen Şen, bir dönem de Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Erdeniz Şen, 9 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atanmış ve 23 Şubat 2023 tarihinde güven mektubunu dönemin Malta Cumhurbaşkanı George Vella'ya sunarak görevine başlamıştı.

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi Şen, iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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