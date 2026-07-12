Fidan, Paris'te Ukrayna Zirvesi'ne katılacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan'ın zirvede Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini yinelemesi, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna'yı yeniden müzakere masasında buluşturmaya hazır olduğunu vurgulaması ve Karadeniz'de barış ile istikrarın korunmasının önemine dikkati çekmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Zirvede, Ukrayna için yeni savunma kabiliyetleri ile Ukrayna'ya destek olmak amacıyla savunma sanayi sektörlerinin daha fazla seferber edilmesi gibi konuların ele alınması planlanıyor.

Bakan Fidan'ın zirvede Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in de katıldığı NATO Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmesi, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın, Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından arz ettiği önemin altını çizerek, Türkiye'nin bu amaca yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etmesi, Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere temel teşkil edecek hukuki ve siyasi çerçevenin netleştirilmesi sürecinde yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemine dikkati çekmesi de planlanıyor.

Kaynak: ANKA