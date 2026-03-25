Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli, Katarlı ve Özbek mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye, Katar ve Özbekistan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak bölgedeki savaş ve saldırılara yönelik çabaları değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın, Şeybani, Al Sani ve Saidov ile yaptığı telefon görüşmelerinde, "bölgedeki savaşın gidişatı ve saldırıları durdurmaya yönelik çabalar" ele alındı.
Kaynak: AA / Can Efesoy