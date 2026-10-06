Dışişleri Bakanı Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh'i kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh'i kabul etti. Kabul, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ) Başkanı Hanna Tetteh'i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'i Bakanlık'ta kabul etti.
Kaynak: ANKA