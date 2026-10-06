Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh'i kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh'i kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh'i kabul etti. Kabul, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ) Başkanı Hanna Tetteh'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'i Bakanlık'ta kabul etti.

Kaynak: ANKA
Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu! Buzun altından gelen keşfe ödül

2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu! Buzun altından gelen keşif
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti

İstifa edip olağanüstü seçim çağrısı yaptı
Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak

Fenerbahçe'ye cehennem gibi fikstür!

Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık

Başka bir gezegen değil Türkiye! Tam 10 milyon yıllık
Kombinini gösterecekti! Öğretmen arkadaşları bütün planı bozdu

Genç öğretmene soğuk duş! Kıyafetlerini gösterecekti olanlar oldu
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu

Dünyanın gözü iki dudağının arasındaydı! Yeni adresi belli oldu