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Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nda Libya toplantısında konuştu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta BM 81. Genel Kurulu kapsamında Libya toplantısına katıldı. Fidan, Libya'nın istikrarının tüm bölge için önemli olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin "Tek Libya" politikası çerçevesindeki birleşik hükümet girişimlerini desteklediğini yineledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta " Libya'da Barış, Birlik ve Refah İçin Uluslararası Destek" konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta " Libya'da Barış, Birlik ve Refah İçin Uluslararası Destek" konulu toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın yanı sıra Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa, İtalya, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin katıldığı toplantıda, Libya'da BM siyasi süreci, ekonomik refah ve güvenlik başlıkları ele alındı.

Toplantıda gerçekleştirdiği hitabında Fidan, Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizerek, Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Fidan, 11-12 Ağustos'ta Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve bu kapsamda Trablus ve Bingazi'deki temaslarına atıfta bulunarak, Türkiye'nin, "Tek Libya" politikası çerçevesinde, birleşik hükümetin kurulması için sürdürülen girişimleri desteklediğini yineledi.

Uluslararası ortakların, Libya'da ayrım gözetmeksizin tüm taraflarla ve aktörlerle diyalog yürütmesinin önemine dikkati çeken Fidan, Libyalıların sahipliğinde ve öncülüğünde atılacak adımlara destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, hitabında, Türkiye'nin, Libya'da ekonomi ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi ve güçlendirilmesi için kapasite inşası katkılarını hız kesmeden devam ettirdiğini ve ilerleyen dönemde de Libya'da kalkınma ve güvenlik dahil ihtiyaç duyulan alanlarda kilit rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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