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Dışişleri Bakanı Fidan, Asya-Pasifik turunun son durağı olan Bangladeş ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik turunun son durağı Bangladeş'te yaptığı ziyaretlerde, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirileceğini ve Rohingya krizine kalıcı çözüm bulunması için destek verileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik turunun dördüncü ve son durağı olan Bangladeş ziyaretine ilişkin, "Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız ve Bangladeşli kardeşlerimize destek olmaya aynı güçlü iradeyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bangladeş'e yaptığı resmi ziyareti değerlendirdi.

Asya-Pasifik ziyaret turunun dördüncü ve son durağı olan Bangladeş'te, Başbakan Tarık Rahman tarafından kabul edildiğini ve Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'la kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Fidan, "Ziyaretimiz boyunca, Şubat ayında yapılan seçimlerin ardından yeni bir döneme adım atan Bangladeş'in güçlü potansiyeline ve Bangladeşli kardeşlerimizin huzur, refah ve istikrar içinde yaşaması için ortaya konulan büyük çabaya tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.

Fidan, iki ülke ilişkilerinin, kardeşlik bağlarına uygun biçimde, son derece sağlam temeller üzerinde yükselmekte olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız ve Bangladeşli kardeşlerimize destek olmaya aynı güçlü iradeyle devam edeceğiz. Gösterdikleri sıcak ev sahipliği için, başta değerli kardeşim Khalilur Rahman olmak üzere, Bangladeş makamlarına ve halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilen kıymetli mevkidaşımı bir kez daha kutluyorum. Bu önemli görevi büyük bir başarıyla yerine getireceğinden eminiz."

Ziyareti kapsamında, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı mülteci kamplarını da ziyaret etme imkanı olduğunun altını çizen Fidan, şu ifadelere yer verdi:

"Bangladeş, bir milyondan fazla Rohingya Müslümanına ev sahipliği yaparak büyük bir sorumluluk yerine getirmektedir. Ortak hedefimiz, Rohingya krizine kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasıdır. Cox's Bazar'da Sağlık Bakanlığımız, TİKA, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını da yerinde inceledik. Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelimizle bir araya geldik. Zorlu şartlarda görev yapan tüm görevlilerimize özverileri, fedakarlıkları ve insanlığa hizmet eden örnek çabaları için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostluk, ortak çıkarların ötesinde, zor zamanlarda dayanışma gösteren iki milletin dostluğudur. Bu bağı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
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