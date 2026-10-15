Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'deki CICA 7. Zirvesi marjında Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'deki CICA 7. Zirvesi marjında Lavrov ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen CICA 7. Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Bakü'de Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Bakü'de Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.
Kaynak: AA