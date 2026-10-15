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Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'deki CICA toplantısında Wang Yi ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'deki CICA toplantısında Wang Yi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşme, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı kapsamında gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Kaynak: ANKA
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