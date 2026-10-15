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Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'deki 7. CICA Zirvesi'nde Bayramov ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'deki 7. CICA Zirvesi'nde Bayramov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. İkili görüşme, Bakü'de düzenlenen 7. CICA Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

(BAKÜ) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen 7. CICA Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Kaynak: ANKA
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