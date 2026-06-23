Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov'u kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile görüştüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer