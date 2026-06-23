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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov'u kabul etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
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