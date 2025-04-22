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Dışişleri Bakanı Fidan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile Ankara'da bir araya gelerek Türkiye-Avrupa Konseyi iş birliği konularını ele aldı. Fidan, Avrupa Konseyi ile ilişkilere verdiği önemi vurguladı ve ırkçılıkla mücadelede daha güçlü bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile Bakanlık'ta görüştü. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye-Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konuları ele alındı. Fidan'ın görüşmede, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilere verdiği önemi vurguladığı öğrenildi. Fidan, Berset'nin, kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog konusundaki çabalarına ve göreve gelmesinden itibaren başlattığı girişimlere Türkiye'nin verdiği desteği ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Avrupa Konseyi'nin ırkçılığın her türüyle mücadelede daha güçlü rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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