Dışişleri Bakanı Fidan: Antalya Diplomasi Forumu'na 19 Devlet ve Hükümet Başkanı, 2 Özel Yönetim Başkanı ile 52 Dışişleri Bakanı Katıldı
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na 19 devlet ve hükümet başkanı, 2 özel yönetim başkanı ile 52 dışişleri bakanının katıldığını açıkladı. Forum, uluslararası ilişkilerin tartışıldığı ve işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği önemli bir platform olarak dikkat çekiyor.
Dışişleri Bakanı Fidan: " Antalya Diplomasi Forumu'na 19 Devlet ve Hükümet başkanı, 2 Özel Yönetim Başkanı ile 52 Dışişleri Bakanı katıldı"