Haberler

Bakan Fidan, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Fidan, Ankara'nın Kızılay semtinde yer alan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yaptığı ziyarette, incelemelerde bulundu ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılardan birkaçını dinleyen Fidan, ziyaret sırasında AA'ya yaptığı açıklamada, merkezde dünyanın dört bir tarafındaki Türk vatandaşlarının taleplerine ve sorularına yanıt verildiğini söyledi.

Fidan, "Şu anda Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde bulunmaktayız. Burada 7/24 arkadaşlarımız faaliyet göstermekte. Dünyanın dört bir tarafında bulunan vatandaşlarımızın taleplerine, sorularına cevap verilmekte. Özellikle hem alandaki misyonlardaki arkadaşlarımız hem de merkezdeki arkadaşlarımız bir yazılım marifetiyle bu çağrıları yönetmekte ve cevap vermekte." ifadelerini kullandı.

Merkezde yoğun bir faaliyet olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Birçok dilde arkadaşlarımız çağrılara cevap vermekte. Birçok talep oluyor, özellikle son günlerde İran savaşı yüzünden, mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var. Bunlar, burada alınıyor, yönlendirmeler yapılıyor, daha ileri atılması gereken adımlar varsa üst makamlara iletiliyor, hemen duruma vaziyet ediliyor."

Yurt Dışında Yaşayan Türkler ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 7/24 bu hizmetleri yerine getirmek için çalıştığını söyleyen Fidan, "Ben de burada, huzurlarınızda arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi

Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi

Arap basınında yer aldı! Doğruysa savaşta tansiyon zirve yapar