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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li meslektaşı Rubio ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Brüksel'de bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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