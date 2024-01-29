Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ı kabul etti" denildi. Görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.