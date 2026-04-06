Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Büyükelçi Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın daha güvenli bir bölge vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye ile olan ortaklığımız hayati önemini sürdürüyor." ifadesini kullandı.