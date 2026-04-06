Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Barrack, iki ülke arasındaki iş birliğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı, Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Büyükelçi Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın daha güvenli bir bölge vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye ile olan ortaklığımız hayati önemini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
