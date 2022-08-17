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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ile görüştü

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KKTC ekonomisinin daha da güçlendirilmesi için KKTC hükümetiyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Milli davamız Kıbrıs'ı her daim ve her yerde savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Twitter Kıbrıs Güncel Haberler

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