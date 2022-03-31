Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Garantörlük halinde) Türkiye (Ukrayna'daki) savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar...
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Garantörlük halinde) Türkiye (Ukrayna'daki) savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Garantörlük halinde) Türkiye ( Ukrayna'daki) savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel