Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurulu Başkanı Körösi ile görüştü Güncel Haberler NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme yaptı. NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme yaptı. New York'ta BM haftasında yoğun diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu'nın ikili temaslarda bulunduğu isimler arasında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres de yer aldı. Güncel Kaynak: AA / Betül Yürük Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu New York Güncel Haberler

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