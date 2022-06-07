Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü

AA - Emre Karaca - Güncel
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından telefon görüşmesine ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki güncel gelişmeler ve insani durum ile diğer bölgesel konular istişare edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emre Karaca - Güncel

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