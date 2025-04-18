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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Irak Türkmen Cephesi'ni Ziyaret Etti

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'ta gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Türkmen soydaşlarına olan desteğin yeniden vurgulandığını belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'ta gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Irak'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Türkmen soydaşlarımıza olan desteğimiz bir kez daha vurgulandı." denildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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