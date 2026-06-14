Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, "İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı" Toplantısına Katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Paris'te düzenlenen "İki Devletli Çözüm için Paris Çağrısı" toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "İki Devletli Çözüm için Paris Çağrısı" toplantısına katıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kulaklıkaya'nın toplantı marjında Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem bint Ali bin Nasser Al Misnad ve Norveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Motzfeldt Kravik ile görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA