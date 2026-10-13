Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Fransa Büyükelçisi Dumont'u ağırladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Fransa Büyükelçisi Dumont'u ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti. Dışişleri Bakanlığı, kabulü resmi X hesabından “Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti” sözleriyle duyurdu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA