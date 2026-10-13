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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Fransa Büyükelçisi Dumont'u ağırladı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Fransa Büyükelçisi Dumont'u ağırladı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti. Dışişleri Bakanlığı, kabulü resmi X hesabından “Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti” sözleriyle duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
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