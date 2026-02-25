Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abu Jaish ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin Filistin davasına olan güçlü desteği bir kez daha vurgulandı.
Kaynak: AA / Tuğba Altun