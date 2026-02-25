Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abu Jaish ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin Filistin davasına olan güçlü desteği bir kez daha vurgulandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kulaklıkaya, Büyükelçi Abu Jaish'i kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı ve Türkiye'nin Filistin davasına olan sarsılmaz desteği yinelendi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
